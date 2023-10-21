السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة وموعد صرفه

المعاش
المعاش

يستطيع أصحاب المعاش وعددهم نحو 11 مليون مواطن، الاستعلام عن المعاشات من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين برقم البطاقة بعد التسجيل على الموقع.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي، كيفية الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة وموعد صرفه.

كيفية الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة 

يمكن الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط 

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

ثم الضغط على أيقونة "أصحاب المعاشات"، والضغط  على أيقونة "خدمات أصحاب المعاشات"، والضغط  على أيقونة "استعلام عن المعاش"، وإدخال رقم البطاقة في الخانة المخصصة لذلك، والضغط على أيقونة "بحث"، وستظهر نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن قيمة المعاش، وموعد صرفه، وتاريخ الصرف.

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موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة .. منافذ صرف المعاشات المعتمدة

موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023

وتقرر صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، على أن يستمر صرف المعاشات لمدة 5 أيام، لتنتهي يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، ويتم صرف معاش نوفمبر بالزيادة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه على ان يتم صرف 600 جنيه مرة واحدة لتطبيق الزيادة بأثر رجعي من شهر أكتوبر.

وجاء قرار صرف المعاشات في شهر نوفمبر 2023  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أيضًا للمرة الثانية خلال العام الجاري وتشمل الزيادة  المعاشات التقاعدية والتأمينية، بالإضافة إلى منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

ويبلغ عدد المستفيدين من معاشات شهر نوفمبر 2023 حوالي 11 مليون مواطن مصري، ويتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي، يمكن الاستعلام عن موعد صرف المعاشات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو من خلال تطبيق "تأمينات مصر".

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