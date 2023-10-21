موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادات الجديدة

يبدأ قبض معاشات شهر نوفمبر في الموعد المحدد لها شهريًا، والذي يبدأ بداية كل شهر ميلادي وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019، ومن المقرر أن يتم قبض معاشات شهر نوفمبر بالزيادات الجديدة، وتعرض الدستور تفاصيل مواعيد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادات الجديدة.

موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023

يبدأ قبض معاشات شهر نوفمبر 2023 وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الصادر برقم 148 لسنة 2019 يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر ويستمر الصرف على مدار 6 أيام - من خلال منافذ البريد المصري بدءًا من الخميس حتى الأحد الأسبوع الذي يليه، فروع بنوك والبنوك التجارية، منافذ شركة فوري، عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

متى يتم صرف الزيادة في المعاشات 2023؟

من المقرر أن يتم صرف الزيادة في المعاشات خلال قبض معاشات شهر نوفمبر وفق تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ويتم صرف الزيادة في المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدة المواطنين على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وهي بقيمة 300 جنيه ويتم صرف هذا الشهر 600 جنيه لانها ستكون الزيادة المخصصة لشهري أكتوبر ونوفمبر.

ويستطيع أصحاب المعاشات البالغ عدد 11 مليون مواطن أن يقوموا بالتسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن المعاشات وقيمة الزيادة وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx، ثم ادخل اسم المستخدم صحيح المستفيد من المعاش، ادخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم، اضغط على الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

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