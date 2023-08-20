الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد عمل الشهر العقاري 2023

الشهر العقاري
الشهر العقاري

تعتبر مواعيد عمل الشهر العقاري، من أكثر الأمور بحثًا على موقع البحث العالمي جوجل؛ حرصًا من المواطنين على توثيق ملكياتهم وعقود شرائهم.

وفي هذا التقرير نستعرض مواعيد عمل الشهر العقاري وفقا للقانون الجديد ومواعيد عمل المكاتب في الفترة الصباحية والمسائية.
مواعيد عمل الشهر العقاري السبت 2023

وتستقبل عمل مكاتب الشهر العقاري المواطنين على مدار أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بما في ذلك يوم السبت فيما عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية للدولة لعدم تعطيل مصالح المواطنين وإهدار أوقاتهم خاصة أنه يقدم مجموعة هامة من الخدمات، ثم من الساعة الثانية والنصف مساءًا حتى التاسعة مساءًا.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر أغسطس 2023


إجازة مكاتب الشهر العقاري الأسبوعية 2023
 

وكأي هيئة حكومية تكون أجازات عمل الشهر العقاري الجمعة، وباقي أيام الأسبوع تعمل على مدار الفترتين، ما عدا الأجازات الرسمية للدولة.

ومن الممكن أن تخرج مأموريات الشهر العقاري في جميع المحافظات وفقًا للقانون الجديد، حيث يحصل للموظفين في مأموريات الشهر العقاري على إجازة أسبوعية يوم الجمعة فقط؛ لتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، مثل عمل توكيل عام وخاص وغير ذلك من الخدمات.

ويمكن استخدام بوابة مصر الرقيمة من خلال هذا الرابط من هنا في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتي استحدثتها وزارة العدل مؤخرا لتسهيل الإجراءات على المواطنين في ظل انتشار الأوبئة المعدية في كل دول العالم من خلال إدخال بيانات الراغب في توثيق الملكية أو عمل توكيل للآخرين.

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