مع اقتراب موعد صرف معاشات أغسطس، زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر أغسطس 2023.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر أغسطس 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” كل المعلومات والتفاصيل عن مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر أغسطس 2023، موعد صرف المعاشات.

موعد بدء صرف معاشات شهر اغسطس 2023

قررت الهيئة بدء صرف المعاشات الثلاثاء المقبل الاول من شهر أغسطس 2023 من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

قسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 أغسطس في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 3 و 5 أغسطس، تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الاحد والاثنين 6 و7 أغسطس والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 اغسطس على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الخميس والاحد 10 و 12 أغسطس.

ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بشكل دوري، مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد عن معرفة مواعيد مكاتب البريد لصرف المعاشات والحصول على الخدمات البريدية والمالية والتي تتخطى 170 خدمة حاليا تقدمها هيئة البريد المصري لعدد 25 مليون عميل.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر أغسطس 2023

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر أغسطس 2023

تبدأ مواعيد عمل مكاتب البريد المصري وشئون المناطق والمكاتب الرئيسية يوميا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة السادسة مساء.

وتسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر أغسطس 2023

اتخذت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها وتبدأ صرف معاشات اغسطس 2023 ابتدأ من الثلاثاء المقبل بجميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات علي شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو 11 مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن 155مليار جنيه شهريا .

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.