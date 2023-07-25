الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4391 مكتبًا بنهاية أبريل الماضى

جريدة الدستور

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4391 مكتبا بنهاية شهر ابريل الماضي مقارنة بنحو 4251 مكتبا عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها نحو 140 مكتبا بمعدل نمو سنوي 3.29 %  وشهري 0.14%، بعد أن سجل نحو 4385 مكتبا بنهاية مارس السابق عليه بزيادة نحو 5 مكاتب بريدية.

وأشار التقرير- حصل الدستور علي نسخه منه- إلى أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 24.18 ألف نسمة بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 24.53 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل تراجع سنوي 1.46 % وشهري 0.01 % بعد أن سجل خلال مارس السابق عليه 24.17 ألف نسمة.

وأضاف التقرير أن عدد أصحاب المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغت 4.85 مليون مستفيد بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 5.94 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 18.35%، وبمعدل نمو شهري 0.41 % بعد أن سجل في مارس الماضي 4.83 مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية، سجلت 805 آلاف حوالة خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 1.095 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 26.45 % وشهري 22.56 % بعد أن سجل خلال مارس السابق عليه 1.040 مليون حوالة.

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