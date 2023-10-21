السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالزيادة الجديدة.. مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

مرتبات
مرتبات

ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر 2023، والمتوقع فيهم صرف الزيادات المالية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، والمقرر صرفها في مرتبات أكتوبر الجاري. 

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر 2023

نعرض في التقرير التالي، تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر 2023 والزيادة الجديدة التي يصرفها العاملون في الدولة.

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها من الإثنين القادم 23 أكتوبر 2023، ويتم صرف المتأخرات أيام 8، 9،  10 من الشهر نفسه.

من المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي أصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 بداية من أكتوبر الجاري، أي يتم صرف مع مرتبات شهر أكتوبر. 

كذلك من المتوقع أن يتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه. 

جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد تطبيق الحد الأدنى 

11 ألف جنيه للدرجة الممتازة بدلا من 10 آلاف و500 جنيه.

9000 جنيه للدرجة العالية بدلا من 8500 آلاف جنيه.

8000 جنيه لدرجة المدير العام  بدلا 7500 جنيه.

6000 جنيه للدرجة الثانية بدلا عن 5500 جنيه.

5500 جنيه للدرجة الثالثة بدلا من 5000 جنيه.

5000 جنيه للدرجة الرابعة بدلاً من 4500 جنيه.

4500 جنيه للدرجة الخامسة بدلا من 4000 جنيه.

4000 جنيه للدرجة السادسة  بدلا من 3500 جنيه. 

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للموظفين وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة لأول مرة (تفاصيل)

مواعيد مرتبات شهر نوفمبر 2023 

 

اقرأ أيضًا

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر مرتبات شهر اكتوبر صرف مرتبات شهر أكتوبر مواعيد مرتبات شهر نوفمبر 2023 مرتبات شهر نوفمبر 2023 شهر نوفمبر

الأكثر قراءة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى الحصول على ركلة جزاء أمام سيمبا

كم عدد سكان غزة 2023 وآخر تطورات الأوضاع بالقطاع

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لإدخال المساعدات إلى غزة وسط تحذيرات خطيرة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية