بالزيادة الجديدة.. مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر 2023، والمتوقع فيهم صرف الزيادات المالية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، والمقرر صرفها في مرتبات أكتوبر الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر 2023

نعرض في التقرير التالي، تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر 2023 والزيادة الجديدة التي يصرفها العاملون في الدولة.

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها من الإثنين القادم 23 أكتوبر 2023، ويتم صرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

من المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي أصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 بداية من أكتوبر الجاري، أي يتم صرف مع مرتبات شهر أكتوبر.

كذلك من المتوقع أن يتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد تطبيق الحد الأدنى

11 ألف جنيه للدرجة الممتازة بدلا من 10 آلاف و500 جنيه.

9000 جنيه للدرجة العالية بدلا من 8500 آلاف جنيه.

8000 جنيه لدرجة المدير العام بدلا 7500 جنيه.

6000 جنيه للدرجة الثانية بدلا عن 5500 جنيه.

5500 جنيه للدرجة الثالثة بدلا من 5000 جنيه.

5000 جنيه للدرجة الرابعة بدلاً من 4500 جنيه.

4500 جنيه للدرجة الخامسة بدلا من 4000 جنيه.

4000 جنيه للدرجة السادسة بدلا من 3500 جنيه.