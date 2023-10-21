السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

مرتبات
مرتبات

في الساعات الأخيرة ارتفع معدل البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر  ونوفمبر 2023 للموظفين في القطاعين العام والخاص في الدولة، ووفقًا لوزارة المالية من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات الأسبوع المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 

 وأعلنت الوزارة سابقًا عن مواعيد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، ويمكن للموظفين الحصول على مرتبات شهر أكتوبر 2023 من يوم الإثنين المقبل، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب البريد في مختلف المحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

منتصف الأسبوع.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر هل تصرف بالزيادة؟

مرتبات شهر نوفمبر 2023

تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بزيادة جديدة تأتي ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سبتمبر الماضي بتطبيقها شاملة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وزيادة العلاوة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، من المقرر زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، حيث جاء الجدول كما يلي:

جدول الحد الأدنى للأجور 2023 لكل الدرجات الوظيفية

1- قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يصل إلى 11 ألف جنيه شهريًا.

2- يصل للدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 9 آلاف جنيه، بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

3- يصل لدرجة للمدير العام أو ما يعادلها، نحو 7500 جنيه.

4-  بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يصبح راتب الدرجة الأولي أو ما يعادلها نحو 7 آلاف جنيه.

5- يصل راتب الدرجة الثانية أو ما يعادلها إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

6-  5500 جنيه، هو الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، بعد قررا الزيادة.

7-  5 آلاف جنيه هوالحد الأدنى للأجور، لـ الدرجة للرابعة أو ما يعادلها.

8-  الدرجة الخامسة أو ما يعادلها بعد رفع الحد الأدنى للأجور، يصل إلى4500 جنيه.

9-  للدرجة السادسة أو ما يعادلها بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، يصل إلى 4 آلاف جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023

حسب خطة وزارة المالية لصرف المرتبات حتى نهاية العام الجاري، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها يوم 23 نوفمبر، بينما تصرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر، حيث تصرف المتأخرات أيام 8، 9، 12من الشهر نفسه، كما تصرف مرتبات شهر ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، ويتم صرف المتأخرات أيام7، 10، 11 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضًا

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

نوفمبر مرتبات شهر اكتوبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

مواد متعلقة

منتصف الأسبوع.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر هل تصرف بالزيادة؟

الأكثر قراءة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم أريحا وتحاصر منزلا فى مخيم عين السلطان

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لإدخال المساعدات إلى غزة وسط تحذيرات خطيرة

عاجل.. معبر رفح.. شاحنات المساعدات الدوائية والطبية تستعد للدخول إلى غزة (فيديو)

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق فى قطاع غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية