السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد تحذير الصحة العالمية من انتشارها في غزة.. ما هي الكوليرا؟

ارشيفية
ارشيفية

تعتبر الكوليرا من الأمراض الوبائية المعدية التي تسببها بكتيريا الكوليرا وينتشر هذا المرض عادةً عن طريق تناول المياه الملوثة أو الأطعمة الملوثة بهذه البكتيريا، كما تعتبر الكوليرا تحديًا صحيًا عالميًا، حيث يتسبب في حدوث مئات الآلاف من الوفيات سنويًا في البلدان ذات الظروف الصحية الضعيفة.

وكان الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قد حذر من تفشي أمراض وبائية في قطاع غزة، خلال الفترة القادمة نتيجة المياه الملوثة، بالإضافة إلى الجفاف الذي يهدد الأطفال والشيوخ والحوامل.

أسباب انتشار الكوليرا

العوامل المؤثرة في انتشار الكوليرا ترجع إلى عدة أسباب وهم نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة في المجتمعات المحرومة، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى فقدان سريع للمعادن الموجودة في الدم والتي تحافظ على توازن السوائل في الجسم، و تلوث مصادر المياه بالفضلات البشرية أو الحيوانية، بالإضافة إلى سوء النظافة الشخصية وعدم غسل الأيدي بشكل جيد، فضلًا عن ظروف المعيشة غير الصحية والاكتظاظ السكاني.

أعراض وتأثيرات الكوليرا:

- إسهال حاد وقد يصل إلى حد الإسهال المائي.

- جفاف شديد يمكن أن يؤدي إلى فشل الأعضاء والوفاة في حالة عدم علاجه.

- فقدان كبير في السوائل والأملاح الحيوية في الجسم.

ما هي تدابير مكافحة الكوليرا؟

- توفير مصادر المياه النظيفة وتحسين نظام الصرف الصحي.

- تعزيز التوعية بأهمية غسل الأيدي بشكل جيد والنظافة الشخصية.

- تقديم التطعيمات والعلاج المناسب للحالات المصابة.

- تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الكوليرا وتبادل المعلومات والخبرات.

وتظل الكوليرا تحديًا صحيًا عالميًا يتطلب جهودًا مشتركة للتصدي له، من خلال تحسين نظام المياه والصرف الصحي، وزيادة التوعية بالنظافة الشخصية، وتقديم التطعيمات والعلاج المناسب، ويمكن التقليل من انتشار هذا المرض وحماية صحة المجتمعات المهددة.

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