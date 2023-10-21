"ثقة فى القيادة المصرية".. أستاذة علوم سياسية تبرز دلالات انعقاد قمة القاهرة للسلام

أوضحت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية، دلالات انعقاد قمة القاهرة للسلام اليوم.

وقالت خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر مهتمة بالقضية الفلسطينية حتى من قبل الأزمة الحالية حيث نوه الرئيس السيسي أكثر من مرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهمية حل هذه الأزمة والعودة لطاولة الحوار.

وأضافت أن الرئيس السيسي خرج في حديثه عدة مرات أمام الجمعية العامة وارتجل ووجه حديثه للجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن للأسف لم يستمع العالم ولم يكن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أجندة الحياة السياسية حتى وصلنا لهذه المرحلة.

وأشارت إلى أن إرسال المساعدات للجانب الفلسطيني، وإصرار مصر على ذلك حتى يتم حلحلة الأزمة والمأساة الإنسانية في فلسطين، وجاء قيادات العالم في مصر اليوم ليعلنوا عن أهمية حل هذه الأزمة لتشمل العالم والمنطقة بالسلام، مؤكدة علي ثقتها في القيادة السياسية الواعية لخطورة المرحلة والمخطط المدبر.