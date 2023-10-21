السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التأكيد على ثلاثة أمور".. "إكسترا نيوز" توضح تفاصيل الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

كشف هشام عبدالتواب، موفد فضائية "إكسترا نيوز"، من مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن بيان قمة القاهرة للسلام يلخص كل شىء، الجهود المبذولة التي قدمتها مصر لدعم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية.

وأضاف أن البيان يلخص التعامل الدولي مع هذه القضية والذي لم يكن تعاملًا عادلًا، وبالتالي وصلنا لنقطة الانسداد في الأفق السياسي واستفزازات مستمرة، كما حذرت مصر خلال الشهور والسنوات السابقة من هذا السيناريو وهو تفاقم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن البيان يرتكز على 3 أمور مهمة للغاية وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح والعودة للتفاوض في سبيل حل الدولتين.

قمة القاهرة للسلام اكسترا نيوز القضية الفلسطينية هشام عبدالتواب

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