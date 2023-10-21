الحكومة العراقية لـ"القاهرة الإخبارية": نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو لأى منطقة أخرى

علق محمد الشياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودور قمة القاهرة للسلام في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقاء خاص لفضائية "القاهرة الإخبارية"، على هامش قمة القاهرة للسلام المنعقدة اليوم السبت، إن قمة القاهرة للسلام جاءت في وقتها وبدعوة كريمة من الرئيس السيسي ليكون هناك حوار جاد وصريح لهذه الممارسات العنيفة.

وأضاف أن سياسات الاحتلال الصهيوني في الاستيطان والقتل والتهجير والتضييق والحصار والتجاوز علي المقدسات في ظل صمت دولي من مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أنه آن الأوان أن يراجع المجتمع الدولي هذه السياسات التي أدت للفشل في القضية الفلسطينية، موضحًا أن كل الشعب العربي متضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع: "نطلب في القمة نتائج عملية تتمثل بالإيقاف الفوري لهذا الاستهداف الممنهج للأبرياء العزل في قطاع غزة، ونرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لصحراء سيناء أو أي منطقة أخرى".