السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المنفى لـ"القاهرة الإخبارية": قمة القاهرة للسلام مهمة للوقوف ضد الممارسات الإسرائيلية

محمد المنفي
محمد المنفي

علق محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودور قمة القاهرة للسلام في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقاء خاص لفضائية  "القاهرة الإخبارية"، على هامش قمة القاهرة للسلام المنعقدة اليوم السبت، إن بلاده ترفض وتشجب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتحديدًا قطاع غزة.

وأضاف أن هناك حاجة لموقف عربي موحد في مواجهة هذا العدوان، موضحًا أن قمة القاهرة للسلام تعد دعوة مهمة للوقوف ضد الممارسات الإسرائيلية.

ووجه الشكر لمصر لعقد هذه القمة، وجمع الآراء المختلفة على الطاولة، مبديًا ثقته في دور مصر الريادي وقدرته على الإنجاز في هذا الملف.

القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي قطاع غزة

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