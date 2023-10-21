السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس المجلس الرئاسى الليبى: نشكر مصر على دعوتها السريعة لعقد قمة القاهرة للسلام

محمد المنفي
محمد المنفي

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن دولة ليبيا ترفض بشكل قطعي ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وعبّرت ليبيا عن هذا الرفض مرارًا وتكرارًا.

غزة تحت القصف 

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال حواره لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الصهيوني يقوم بقصف غير مبرر للمباني السكنية والمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات المدنية، ولهذا ما يقوم به العدو الصهيوني تجاه الأراضي الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والأعراف الإنسانية.

 الموقف العربى 

وتابع: "نحتاج إلى موقف عربي موحد لرفض هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال على الشعب الفلسطيني بين الحين والآخر".

واستطرد: "نتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنظيمه ودعوته لمبادرة القاهرة للسلام للنظر في القضية الفلسطينية". 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي القاهرة الإخبارية قمة القاهرة للسلام فلسطين تحت القصف

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