موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية واستمرت على مدار 6 أيام، على مستوى محافظة الغربية، وانتهت الأسبوع قبل الماضي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

وبخصوص موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية، قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم بدء أعمال التصحيح يوم السبت الماضي، وتستمر الأعمال حتى انتهاء أعمال الكنترول خلال أسبوعين او أقل، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية؛ تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، وإتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، وإتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، وعدم خروج أحد إلا بعد الانتهاء من التصحيح.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

وتستمر الأعمال حتى انتهاء أعمال الكنترول خلال 10 أيام حتى 15 يوم، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 9-4-2016، مضيفًا أنه تم تنظيم المراجعات النهائية المجانية للمرحلة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأضاف وكيل الوزارة أن حوالي 88682 طالبًا وطالبة قد أدوا الامتحان في 412 لجنة إعدادية عامة، ونحو ٣٥٨٨ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في 25 لجنة إعدادية مهنية، وذلك بإجمالي 92270 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في 437 لجنة إعدادية، وأن كل لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية العشر على استعداد تام لاستقبال جميع الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم عقد اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، للتأكد من تنفيذ وتفعيل كل الضوابط المقررة خلال أعمال الامتحانات.