الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدا من نقابة المعلمين

من استقبال وفد النقابة
من استقبال وفد النقابة بالحملة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومستشارها القانوني، وفِي إطار اللقاء قدّم التحية والترحيب للوفد بزيارتهم لمقر الحملة، مؤكدًا أن هناك الكثير الذي يمكن أن نفعله لمعلمينا من خلال حوار شامل يتم الاستماع فيه لمعلمين مصر وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرًا إلى أن ملف التعليم يعد أحد أهم ركائز الحملة ورؤية المرشح، معبرًا عن تقديره لقيمة المعلم في المساهمة في نهضة الأمم، حيث أن التعليم قضية أمن قومي، وهي أساس البناء الصحيح لأي دولة.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ومن جانبه، أكد وفد نقابة المعلمين أنهم لديهم الإمكانيات اللازمة لتوعية المواطنين وخاصة فئة المعلمين بحقوقهم الدستورية من خلال المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، إذ تحرص النقابة على عمل دورات تدريبية داخل مقر النقابة بفروعها في المحافظات لرفع الوعي القومي لدى المعلمين.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

 

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