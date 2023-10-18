موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 والشروط المطلوبة للتقديم

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، وتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 والشروط المطلوبة صرف معاش نقابة المعلمين في شهر أكتوبر.

معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023

تزامنًا مع اهتمام الكثير من المعلمين بالمحافظات لمعرفة تفاصيل صرف المعاشات، يرصد موقع “ الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا لمعرفة موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 والشروط المطلوبه للتقديم

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023

كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، قال في تصريحات سابقة له إن إجمالي المعاشات المطلوب صرفها كل 3 أشهر تبلغ مايقرب من 100 مليون جنيه بإجمالي عدد 259 الف معلم، ومازال لم يتم الإعلان الرسمي عن موعد صرف معاش أكتوبر 2023.

ليكون موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 يوم الخميس الموافق 31 من شهر أكتوبر من هذا العام، والجدير بالذكر أنه وصل أعداد المستفيدين من قلل معاش النقابة الخاصة بالمعلمين داخل مصر إلى 259 ألف عضو فقد تصل إجمالي المعاش المقدم لهم إلى 102 مليون و10 آلاف جنيه كما أوضحت نقابة المهن التعليمية وجود شروط محددة لصرف معاش نقابة المعلمين وهي كالاتي:

شروط صرف معاش نقابة المعلمين في مصر

1 - يجب أن يكون المعلم قد أكمل 20 عام من الخدمه أو أكمل 55 عام من العمر.

2 - يلزم على المعلم للحصول على المعاش إكتمال اشتراكه في النقابة الخاصة بالمعلمين لا تقل عن 10 سنوات.

3 - ويجب أيضًا على المعلم أن يكون أكمل اشتراكًا كليًا وتمامًا في التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

جدير بالذكر أنه يتم فى الوقت الحالى العمل على التجهيزات النهائية لصرف معاش المعلمين لشهر أكتوبر 2023، لتلبية طلباتهم بسرعة صرف المعاش.