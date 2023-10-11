الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر أكتوبر 2023

المعلمين
المعلمين

 

 

تزايد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 ، كما زاد البحث على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد مرور 10 أيام من الشهر، للتأكد من الموعد النهائي لصرف معاش أكتوبر 2023.

 

معاش أكتوبر 2023

 

 وتسلط “الدستور” الضوء على كافة التفاصيل الخاصة بموعد الرسمي لصرف معاش أكتوبر 2023  للتسهيل على المواطنين معرفة موعد صرف معاش أكتوبر 2023، خاصة مع زيادة البحث عن موعد صرف المعاش.

 

فلم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 ومن المتوقع أن يتم الصرف في نهاية الشهر تقريبًا أيام 23 و24 أكتوبر 2023.

كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، قال في تصريحات سابقة له إن إجمالي المعاشات المطلوب صرفها كل 3 أشهر تبلغ مايقرب من 100 مليون جنيه بإجمالي عدد 259 الف معلم، ومازال لم يتم الإعلان الرسمي عن موعد صرف معاش أكتوبر 2023، وننتظار الإعلان الرسمي عن موعد المعاش.

 

ومن ضمن التصريحات الخاصة به، فأنه قد أعن أن  أزمة معاشات المعلمين يمكن أن تُحل عن  إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة  والتي يمكن أن تساهم في  توفير موارد مالية مستقرة،  خاصة أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات.

 

 ويوجد عدد من الشروط اللازمة لحصول المعلم على معاش تتضمن الآتي:

 

 

يحصل المعلم على معاشه من نقابة المعلمين عند تسديده لرسم اشتراك النقابة من تاريخ قيده في الجدول

عند تقاعده لبلوغ سن القانونية أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغه السن المذكور قانوني مع ضرورة تقديم تقرير طبي يوضح سبب العجز.

 

جدير بالذكر أنه يتم فى الوقت الحالى العمل على التجهيزات النهائية لصرف معاش المعلمين لشهر أكتوبر 2023، لتلبية طلباتهم بسرعة صرف المعاش.

 

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