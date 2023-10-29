لينك الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر الهيئة القومية للتأمينات

تتغير قيمة المعاش مع بداية مواعيد صرفه الشهر المقبل مع تطبيق زيادة المعاش التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم صرفها هذا الشهر بقيمة 600 جنيه بأثر رجعي من الشهر الجاري، ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

يستطيع أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي: https://nosi.gov.eg

إدخال بيانات تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل، فأدخل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك. إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك إنشاء حساب جديد من خلال النقر فوق خيار "إنشاء حساب جديد".

ثم اختيار خدمات أصحاب المعاشات

ثم اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة المنسدلة، اختر الخدمة المطلوبة، سواء الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش أو استعراض تطور زيادات المعاش.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، وفي حالة اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم الأول للأم.

ثم الضغط على بدء الخدمة، وسيتم عرض بيانات المعاش، بما في ذلك قيمة المعاش.

في حالة وجود أي استفسارات، يمكنك الاتصال بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الرقم 16222.

موعد صرف المعاشات بالزيادة 2023

يبدأ صرف المعاشات يوم الاربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2023، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 300 جنيه منحة استثنائية تصرف مع المعاشات شهريًا على أن يحصل أصحاب المعاش على 600 جنيه هذا الشهر لصرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر.

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