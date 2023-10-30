الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طرق الاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، وذلك بعد إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، منها «الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد».

لينك الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر الهيئة القومية للتأمينات

 

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش

للاستعلام عن قيمة المعاش يمكن الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط حتى تتمكن من الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-  الضغط على بدء الخدمة ثم تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدما يمكنك الاشتراك حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا وملء البيانات التالية:

- الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.

-  اسم العائلة.

- الاسم الأول للأم باللغة العربية.

-  الرقم القومي، الرقم التأميني.

-  العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- كلمة المرور.

- الضغط على أنا لست روبوت.

 

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قيمة المعاشات 

يصل عدد أصحاب المعاشات إلى 11 مليون مواطن، يبدأون صرف معاشاتهم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بدءا من أول ابريل 2023، بزيادة 15 %، بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة إجراءات لصرف معاشات تكافل وكرامة منها التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة: صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

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خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

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