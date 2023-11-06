الإثنين 06 نوفمبر 2023
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مصر

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فعاليات مبادرة "هنوصلك" لتسجيل طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بمختلف المدن والقرى والنجوع في 21 محافظة بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع ومتطوعة للوصول إلى ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الوصول إلى مكاتب التأهيل.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي 

في السياق ذاته، فعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات التسجيل لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة والاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين.

ويمكن تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والاستفادة من كافة خدماتها بكل سهولة من هنا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • اختيار أيقونة الخدمات المتكاملة.
  • إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على أيقونة " بحث"
  • ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.
  • وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة.
  • وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

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شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد شروط لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من أبرزها:

  1. إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته
  2. تقديم تقرير طبي مُعتمد من إحدى الجهات التالية:
  • مستشفيات وزارة الصحة والسكان أو هيئاتها.
  • مستشفيات الشرطة.
  • المستشفيات الجامعية والتعليمية.
  • مستشفيات القوات المسلحة.
  • مستشفيات الجمعيات الأهلية.
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