رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. ودلالة ألوانها

تتصاعد حدة البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حيث تعد الوسيلة الوحيدة التي بموجبها يحصل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بقانون الأشخاص المعاقين.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة للمتقدمين للحصول أو تجديد البطاقات الخدمية استخدام رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن أخر إجراء للحصول على البطاقة يأتي ذلك في إطار تسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين.

تضمن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارة معفاة من رسوم الجمارك والضرائب والجمع بين معاشين والتعيين في أحد المؤسسات الحكومية والحصول على تخفيضات على تذاكر المواصلات العامة والكشف المجاني والحصول على شقق في الإسكان الاجتماعي.



الرقم الساخن للاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رقم ساخن للاستفسار عن البطاقة الخدمية للمعاقين من محافظات الجمهورية عبر الرقم 16439 حيث يتلقى المكالمة مجموعة مميزة من الموظفين من شأنهم الرد على ذوي الاحتياجات الخاصة لإزالة العقبات أمامهم للحصول على حقوقهم التي منحها لهم القانون المصري.

ويتم استخراج البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة في غضون 15 يوما عمل فقط من تاريخ التقديم على الطلب شريطة أن يكون مستوفي الشروط والبيانات والأوراق اللازمة حيث يمكن الاستعلام من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك لمساعدة المعاقين.

ألوان ودلالات بطاقة الخدمات للمعاقين

يتم استخراج بطاقة الخدمات للمعاقين وفقا لدرجة ونوع الإعاقة وفقا الألوان التالية:-

اللون الأزرق يكون في الحالات شديدة الإعاقة.

اللون الأخضر في الحالات متوسطة الإعاقة.

اللون الأرجواني الإعاقة البسيطة.

وذلك لضمان حصول كل شخص من الأشخاص المعاقين على حقه كاملا في الدعم الذي تخصصه لهم الدولة بموجب الحصول على البطاقة الخدمية وفقا للقانون المصرية رقم 10 لسنة 2018.

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