الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والحالات المرضية المستحقة لاستخراجها

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يحرص كثير من أصحاب الاحتياجات الخاصة في مصر على الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بشكل دوري، بعد خضوعهم لإجراء الكشف الطبي لإثبات الإعاقة بإحدى المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لدى وزارة التضامن، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

وأتاحت وزارة التضامن خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لمتقدمي المرحلة الثالثة عبر موقعها الإلكتروني، لمعرفة موقف الطلب بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • ثانيًا: الضغط على أيقونة بطاقات الخدمات المتكاملة.
  • ثالثا: إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم بالطلب والمكون من 14 رقمًا في التبوبية المحددة.
  • رابعًا: الضغط على أيقونة بحث.
  • ستظهر بعدها نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموقف استخراجها.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. ودلالة ألوانها

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع "التضامن الاجتماعي"

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

حالات تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة

ووفقا لقانون حقوق ذوي الإعاقة، حددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

ومن بين الحالات المستهدفة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة "مصابو الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، ومصابو شلل الأطفال في طرف واحد، وذوي القزامة وضمور العضلات، وأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، وذوي صغر أو كبر حجم الرأس".

كما تضم الحالات كلا من "أصحاب اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة، والإعاقات السمعية، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد السمع التام، ومرضى الهيموفيليا، والشلل الدماغي.

قد يهمك:

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أبرز مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي المجالس الطبية المتخصصة الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة وشروط تقديم التظلم منها

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2023 وآخر موعد للدفع

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

أسرة عروس القليوبية تذبح عجل ابتهاجا بإعدام قاتل نجلتهم

حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب مصر والتعاقد مع اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسي

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين