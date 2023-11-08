رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والحالات المرضية المستحقة لاستخراجها

يحرص كثير من أصحاب الاحتياجات الخاصة في مصر على الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بشكل دوري، بعد خضوعهم لإجراء الكشف الطبي لإثبات الإعاقة بإحدى المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لدى وزارة التضامن، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وأتاحت وزارة التضامن خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لمتقدمي المرحلة الثالثة عبر موقعها الإلكتروني، لمعرفة موقف الطلب بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثانيًا: الضغط على أيقونة بطاقات الخدمات المتكاملة.

ثالثا: إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم بالطلب والمكون من 14 رقمًا في التبوبية المحددة.

رابعًا: الضغط على أيقونة بحث.

ستظهر بعدها نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموقف استخراجها.

حالات تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة

ووفقا لقانون حقوق ذوي الإعاقة، حددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

ومن بين الحالات المستهدفة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة "مصابو الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، ومصابو شلل الأطفال في طرف واحد، وذوي القزامة وضمور العضلات، وأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، وذوي صغر أو كبر حجم الرأس".

كما تضم الحالات كلا من "أصحاب اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة، والإعاقات السمعية، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد السمع التام، ومرضى الهيموفيليا، والشلل الدماغي.

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خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي