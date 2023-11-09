"وانت في بيتك".. كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة؟

يسعى الكثير من المواطنين ممن يعانون من بعض الأمراض الصحية إلى التسجيل على بطاقة الخدمات المتكاملة والذي منحتها الدولة لبعض المواطنين لتوفير حياة كريمة لأسرهم، وذلك بجد إجراء لهم الفحص الطبي الشامل

وسيطرت البحث حول نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.. على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، وتساءل عدد كبير من ذوي الإعاقات عن خطوات الاستعلام عن النتيجة الطبية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023

ويرصد “الدستور” خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023



في البداية يتوجب عليك زيارة موقع وزارة الصحة والإسكان على الإنترنت. من هنــــــا

ستحتاج أيضًا إلى كتابة كلمة المرور والبريد الإلكتروني.

سيتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية للموقع، حيث ستجد قائمة الخدمات أمامك.

ستظهر لك العديد من الخيارات للبحث عن خدمة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

يجب عليك تحديد رغبتك في الاستفسار عن نتيجة التقرير الطبي.

سوف تجد العديد من النماذج الفارغة التي يجب عليك ملئها بالمعلومات المطلوبة.

المستهدف ومكان الإقامة وأيضًا رقم الهاتف المحمول.

بعد ذلك انقر على استعلام التي أمامك.

بعدها ستجد أمامك النتيجة التي تحتوي على جميع المعلومات التي ترغب بالحصول عليها.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023



قم بزيارة موقع المجالس الطبية عن طريق النقر على الرابط التالي.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر البحث.

ستظهر لك نتيجة الفحص الطبي.

إذا لم تظهر النتيجة، ستتلقى إشعارًا بذلك.

يمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر الاتصال بالرقم 19710.



شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة



كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، ويجب توفير نتيجة الكشف الطبي للمعاقين قبل عام 2023.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على تقرير طبي من المجلس الطبي.

يجب أن يكون المتقدم مصابًا بإعاقة تتضمن الخدمات المتكاملة.

يجب على المتقدم أن يكون مواطنا مصريا وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن تتضمن الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة.