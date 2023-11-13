رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة

لا يزال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي محل بحث الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة، والاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة عبر محركات البحث الإلكترونية للشبكة العنكبوتية، خلال الفترة الجارية، وفقا لما أظهرته مؤشرات "جوجل".

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من الخدمات الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني مثل التسجيل والاستعلام عن الاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية، واستخراج والاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكن الاستفادة من كافة خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول من هنا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.

إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة بحث.

ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات. وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة

وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى

كما يمكن الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اختيار المواطن برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على الاستعلام عن الأسماء الجُدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

يُسجل المواطن الرقم القومي الخاص به، ويضغط على كلمة استعلام.

ستظهر للمواطن نتيجة الاستعلام، وأيضًا حالة البطاقة إذا كانت سارية، من عدمه.

في حالة قبول المواطن المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتمّ معرفة ذلك من خلال الاستعلام.

أما في حالة رفض المستعلم يتمّ توضيح سبب الرفض.

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