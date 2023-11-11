السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، حيث يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من دعم تكافل وكرامة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن الأسماء الجدد لمعاش تكافل، ويهدف ذلك لمساعدة المواطنين ذوي الطبقات الاقتصادية الضعيفة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الإطار، نوفر للمواطنين رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: 
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.
الخطوة الثانية "2": اختيار خدمة الدعم المتعلقة بالتكافل والكرامة.
الخطوة الثالثة "3": كتابة رقم الهوية الخاص بك.
الخطوة الرابعة "4": انتظر دقائق ثم يظهر أمامك الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها عند التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023، تتمثل فيما يلي:

الشرط الأول وهو: تقديم تقرير تفصيلي عن حالة الشخص وأسرته بما يتعلق بالزوجة والأطفال وأعمار الأطفال.
الشرط الثاني وهو: إثبات أنه ليس عاملا في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
الشرط الثالث وهو: يجب على الشخص الراغب في الحصول على المعاش أن يكون مصري الجنسية وذلك يشمله وأفراد أسرته.
الشرط الرابع وهو: تقديم كافة البيانات المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والاستعلام عن الأسماء الجدد

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023، تتمثل فيما يلي:

أولا- يجب ألا يكون لديه ممتلكات مثل منزل أو أرض وما شابه ذلك.

ثانيا- في حالة وفاة الزوج، يجب أن تقدم الزوجة شهادة الوفاة.

ثالثا- تقديم نسخة مصورة من إقرار الوصية على الأبناء الذين فقدوا والديهم.
رابعا- تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية المصرح بها.
خامسا- في حالة تواجد أحد أفراد الأسرة في السجن، يجب تزويدنا بالوثائق المثبتة لحالة العائلة، مع إحضار شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق في حالة وجود سيدة مطلقة.
سادسا- صورة من بطاقة الهوية الشخصية لجميع أفراد الأسرة.

سابعا- وف حالة وجود أحد أفراد الأسرة لديه إعاقة، فيجب تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة.

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