رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي وكيفية تغيير مقرها إلكترونيًا

تصدر رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي عن توافر 5 وسائل إلكترونية للاستعلام عن المقر الانتخابي وإتاحة الفرصة لتعديل مقر التصويت للناخبين.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيل رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للمصريين في الداخل بالرقم القومي التى سيتم الادلاء فيها بالصوت، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

ويمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

اختيار أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

بعد ذلك ستفتح الصفحة المخصصة لمعرفة لجنة الانتخابات.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالناخب الرغب في الاستعلام عن مقر الانتخاب.

الضغط على أيقونة "استعلم".

سيظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.

كيفية تغيير المقر الانتخابي للناخبين

في السياق ذاته، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، فرصة تغيير المقر الانتخابي للناخبين الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وحددت الهيئة شرطين لتعديل مقر الاقتراع للناخبين، وهما:-

أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

أن يتقدم بطلب لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، واستخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

وسائل الاستعلام عن المقر الانتخابي أثناء الانتخابات

كما أعلنت الهيئة إتاحة 5 وسائل للاستعلام عن المقر الانتخابي للناخبين سيتم يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وهي:-