الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية غدا

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، غدًا الخميس، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولًا إجرائيًا  للعملية الانتخابية تبدأ بإعلان القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة، تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر.

تضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، الذى حصل على 424 تزكية من مجلس النواب، ومليون و130 ألفًا و105 نماذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقارى، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والذى حصل على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والذى حصل على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى حازم عمر، والذى حصل على 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب، و68 ألفًا و71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري.

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين الانتخابات الرئاسية 2024

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