مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج وكيفية الاستعلام عن المقار

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أصدرت، قرارا بعناوين اللجان الانتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج،وتضمن القرار الذى حمل رقم 27 لسنة 2023 تحديد مقار البعثات الدبلوماسية المصرية التى ستجرى فيها الانتخابات فى الخارج أيام 10 و11 و12 أيام.

مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الوطنية للانتخابات أن اللجان المشرفة على عملية الإدلاء بالأصوات للمصريين المقيمين بالخارج، وأعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات ستشكل بترشيح من وزارة الخارجية من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر العاملين بوزارة الخارجية المصرية،على أن يكون التصويت للناخبين عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق الدستورى دون غيره، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي للناخب نفسه.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، حوارًا مفتوحًا عبر موقعها الإلكتروني مع المواطنين حول التصويت في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وتضمنت أبرز الأسئلة حول موعد الانتخابات الرئاسية 2024، وكانت الإجابة: "الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023، وداخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023".

وقالت الوطنية للانتخابات انه حالة الإعادة تجري عملية الانتخاب خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024، وداخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 10،9،8 من ديسمبر 2024.

وعند السؤال عن مشاركة المصريين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية، كان الرد من قبل الهيئة الوطنية، أن لكل مصري خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

الاستعلام عن مقار الانتخاب

وعن طرق الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر، كان الرد بأنه تنتشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

وعن مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر، جاء الرد أنها اللجان الانتخابية خارج مصر تعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

وحول السؤال عن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين خارج مصر، جاء الرد بأنه يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة، ويوّقع فى كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.