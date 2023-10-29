الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للانتخابات تحدد عناوين اللجان الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا بعناوين اللجان الانتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

وتضمن القرار، الذى حمل رقم 27 لسنة 2023، تحديد مقار البعثات الدبلوماسية المصرية التى ستجرى فيها الانتخابات فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.


يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ترشح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

 

 

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