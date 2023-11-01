"الوطنية للانتخابات" تجيب عن أسئلة المصريين على موقعها الرسمى

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، حوارًا مفتوحًا عبر موقعها الإلكتروني مع المواطنين حول التصويت في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمنت أبرز الأسئلة حول موعد الانتخابات الرئاسية، وكانت الإجابة: "الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023، وداخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023".

وفي حالة الإعادة تجري عملية الانتخاب خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024، وداخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 10،9،8 من ديسمبر 2024.

وعند السؤال عن مشاركة المصريين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية، كان الرد من قبل الهيئة الوطنية، أن لكل مصري خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

الاستعلام عن مقار الانتخاب

وعن طرق الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر، كان الرد بأنه تنتشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

وعن مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر، جاء الرد أنها اللجان الانتخابية خارج مصر تعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

وحول السؤال عن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين خارج مصر، جاء الرد بأنه يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة، ويوّقع فى كشف الناخبين بما يفيد الحضور والادلاء بصوته وينصرف.

بطاقة الرقم القومى

وكان لدى أحد المواطنين استفسار حول عدم الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي، فهل هناك وسيلة أخرى لإثبات الشخصية؟ وهل من الضروري وجود جواز السفر معي عند التصويت؟ فكان الرد أن للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وعما إذا كانت بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب غير سارية، تبيَّن أن القانون لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

وكان الرد على سؤال لم يسبق لمواطن استخراج بطاقة رقم قومي فهل يمكنه الإدلاء بصوته؟ تبين أنه لو استخرج جواز سفر يتضمن الرقم القومى مازال ساري يحق لك التصويت.

وعن الرد عن الإدلاء بالصوت في الخارج وإذا تصادف التواجد في مصر وقت الانتخابات في مصر، فكان الرد أنه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء فى الداخل أو الخارج.