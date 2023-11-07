بدء الدعاية وطباعة البطاقات.. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية بعد إعلان القائمة الخميس

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بعد غدٍ الخميس، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 بعد انتهاء فترة اختيار المرشحين الرموز الانتخابية الخاصة بهم غدًا الأربعاء، وبدء فترة الدعاية الانتخابية من الخميس ولمدة شهر.

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولًا إجرائيًا للعملية الانتخابية تبدأ بإعلان القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة، تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر.

القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

تضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، الذى حصل على 424 تزكية من مجلس النواب، ومليون و130 ألفًا و105 نماذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقارى، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والذى حصل على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والذى حصل على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى حازم عمر، والذى حصل على 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب، و68 ألفًا و71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري.

الرموز الانتخابية التي يختار من بينها المرشحون

وفقًا للقرار رقم 19 لسنة 2023 الصادر بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها، حيث نص القرار على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزًا من الرموز التي حددتها الهيئة، وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

السلم والشمس والنخلة 3 رموز لمرشحى الانتخابات

وخلال الفترة السابقة ومنذ إعلان الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية، بدأ المرشحون في اختيار الرموز، وتضمنت إعلان الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن اختيارها للرمز الانتخابي لمرشحها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2024.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة، إنه تم اختيار «السلم» رمزًا للمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يكون رقم أربعة بكشوف الانتخابات.

كما تقدم حسني سبالة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران للهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار الرمز الانتخابي للمرشح، وتم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين 2.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الدكتور يمامة حصل على الرمز الانتخابي الخاص به وهو "النخلة"، من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأضاف أن ترتيبه في ورقة التصويت سيكون الثالث.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في طباعة بطاقات الاقتراع المقرر أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته فيها خلال الانتخابات الرئاسية 2024، والتي قد يصل عددها إلى 65 مليون بطاقة اقتراع بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 9 نوفمبر.

وتتضمن بطاقة الاقتراع أسماء المرشحين للرئاسة وترتيبهم وفقًا لأسبقية التقديم والرمز الانتخابي.

الدعاية الانتخابية

تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 9 نوفمبر، وتستمر لمدة 30 يومًا، تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر المقبل، على أن يكون الاقتراع أيام 10 و11 و12 ديسمبر لمن هم داخل جمهورية مصر العربية.

وحددت المادة الثالثة والعشرون من قانون الانتخابات الرئاسية كيفية التبرع للمرشحين للانتخابات وحجم الدعاية في الانتخابات الرئاسية.

ونصت المادة على أنه «لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى نسبة 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية المحدد بـ20 مليون جنيه».

فتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد، وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

ونصت المادة 24 بحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأسمالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.