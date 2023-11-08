الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالرقم القومي.. رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة مقر لجنتك الانتخابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعلن غدا الخميس الهيئة الوطنية للإنتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وبدء فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، بالتزامن مع تفعيل رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة لجنتك الانتخابية.

الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية غدا

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"الوطنية للانتخابات" تجيب عن أسئلة المصريين على موقعها الرسمى

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

 رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

من هنا.. أدخل رقمك القومى لمعرفة لجنتك فى الانتخابات الرئاسية

دعاية الانتخابات الرئاسية تنطلق غدًا

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القائمة المبدئية للمرشحين 

ووفقا للجدول الزمني والإجرائي، أعلنت الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر.

وتضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من:-

  1. المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذى حصل على 424 تزكية من مجلس النواب، ومليون و130 ألف و105 نموذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقارى.
  2. المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والذى حصل على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
  3. المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذى حصل على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
  4. المرشح الرئاسى حازم عمر، والذى حصل على 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب و68 ألف و71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري
الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 المواطنون بقاعدة بيانات الناخبين المدارس الجمهورية رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

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