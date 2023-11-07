سؤال وجواب.. كل ما يخص مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتعزيز مشاركة مواطنينا بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات، ولذلك عليهم الحفاظ على هذه المكتسبات والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل، المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وترصد "الدستور" في سؤال وجواب كل التفاصيل التي استعرضتها الوزارة ضمن حملة "شارك بصوتك" والتي تخص إجراءات تصويت المصريين بالخارج خلال هذا الاستحقاق الدستور المهم.

هل هناك مقار للجان الانتخابية في كل الدول؟

أوضحت وزيرة الهجرة أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح مقار الانتخاب في كل دولة، سواء سفارة مصر أو القنصلية المصرية في هذه الدولة؛ ليتمكن المواطنون بالخارج من معرفة أماكن الانتخاب.

ماذا عن مواعيد الانتخاب للمصريين بالخارج؟

ردا على العديد من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج حول مواعيد الانتخاب، أكدت وزيرة الهجرة أن أيام الانتخاب للمصريين بالخارج ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3ستكون من 9 صباحا، حتى 9 مساء، بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ماذا عن الأوراق الثبوتية الواجب توافرها للمصريين بالخار؟

أوضحت السفيرة سها جندي، أن هناك الكثير من الاستفسارات التي وردت إلينا من المصريين بالخارج، حول الأوراق الثبوتية اللازم توافرها لإثبات شخصية المصري بالخارج وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك ما يتعلق بتصويت المصري بالخارج الذي سبق وأدلى بصوته في دولة الإقامة، حال صادفت عودته إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل.

ووفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فعلى الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

ماذا يفعل المصري بالخارج الذي لديه بطاقة شخصية غير سارية؟

وحول بطاقة الرقم القومى غير السارية، أكدت وزيرة الهجرة أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، مؤكدة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما، ولكن من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

ماذا عن تصادف وجود المصري بالخارج في إجازة في مصر؟

أكدت السفيرة سها جندي أنه حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.