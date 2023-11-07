هل يتم إلغاء الانتخابات الرئاسية؟.. محمد الباز يجيب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو المرشح الرئاسي الوحيد المناسب في الفترة الحالية، والذي لديه مقومات الفوز في الانتخابات الرئاسية، وهذه الفكرة جعلت البعض يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية، طالما أن مسألة الفوز محسومة.

وأكد الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه لا يمكن إلغاء الانتخابات، لأنها استحقاق دستوري، لا بد أن يتم لأننا في دولة يحكمها الدستور والقانون.

ولفت إلى أن البعض اقترحوا أن يتنازل المرشحون الآخرون، والرئيس يكسب بالتزكية، موضحًا أن هذا الاقتراح أيضًا غير مجدٍ، ولن تلغي الانتخابات، لأنه في حال تنازل المرشحين، فإن المرشح الباقي لا بد أن يحصل على 5% من أصوات من لهم حق التصويت، أي حوالي 3 ملايين ناخب، مردفًا: "التصويت لازم يحصل في كل الأحوال".

وأشار إلى أنه قبل أحداث غزة، كانت نتيجة الانتخابات محسومة إلى حد كبير، ورغم الأزمات الطاحنة كان الرئيس السيسي يسير بالبلد للأمام، وبعد أحداث غزة، الجميع رأى الخطر بعينه، وأدرك تماما أن الرئيس السيسي هو الشخص المناسب لقيادة المرحلة.