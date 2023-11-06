الباز ينتقد تصريحات وزير إسرائيلى بشأن "قنبلة غزة" النووية

انتقد أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومجلس الأمن بسرعة التحرك إزاء تلك التصريحات.

أسلحة محرمة دوليًا انتهاك للقانون الدولي

وأضاف الباز، فى تصريحات، أن محاولة التفكير فى استخدام أسلحة محرمة دوليًا هو انتهاك للقانون الدولي، وإرهاب جديد ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين العزل، ومن شأنه أن ينذر بكارثة إنسانية.

المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين

أشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر إلى المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي صنفت على أنها حملات إبادة جماعية لا ترقى لأن تكون دفاعًا عن النفس، كما تدعي قوات الاحتلال، لافتًا إلى أن تلك التصريحات تنم عن رغبة إسرائيل فى التطهير العرقي للفلسطينيين عن طريق الإبادة.

وجدد مطالباته للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لوقف الحرب ضد الفلسطينيين والوصول لهدنة من شأنها تعزيز عملية السلام فى المنطقة.