أخبار الظهيرة|"الصحة الفلسطينية" تطلق تحذيرها الأخير.. و"الوطنية للانتخابات" تطلق قاعدة بيانات مراكز الاقتراع

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وعربية ورياضية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والانتخابات الرئاسية 2024، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز الأحداث خلال الساعات الأخيرة من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الصحة الفلسطينية تطلق التحذير الأخير قبل انهيار منظومتها فى غزة

أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.. للمزيد اضغط هنا.

بلينكن: نرفض أى عمليات تهجير قسرى للفلسطينيين الآن وفى المستقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبًا إلى جنب، وبفرص متساوية، مشيرًا إلى رفض واشنطن أي عمليات تهجير قسري أو حصار قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

من هنا.. ادخل رقمك القومي لمعرفة لجنتك في الانتخابات الرئاسية

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.. للمزيد اضغط هنا.

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على أسعار السكر، وضمان البيع بالأسعار المحددة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار؛ وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بعملية تداول السلعة في الأسواق.. للمزيد اضغط هنا.

بعد وقف تصديره.. تراجع 15 جنيهًا في أسعار البصل

قال كريم يحيى، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار البصل شهدت تراجعا ملحوظا وصل إلى 45% بما يقارب 15 جنيهًا، بعد قرار حظر تصديره لمدة 3 أشهر، حيث استقرت بين 14 و18 جنيها في سوق الجملة، بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة قبل القرار الذي دخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 2023، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من المحصول محليًا.. للمزيد اضغط هنا.

الزمالك فى اختبار صعب أمام بيراميدز الليلة بنصف نهائي بطولة كأس مصر

يدخل فريق الزمالك اختبارًا صعبًا عندما يواجه بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.. للمزيد اضغط هنا.

ترقيات المعلمين 2023.. شروط وموعد التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية

تصدرت ترقيات المعلمين 2023 أولويات عمل مديريات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لتنفيذ ترقية دفعة جديدة من المعلمين ممن استوفوا شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين، وأمناء المكتبات من قانون التعليم.. للمزيد اضغط هنا.