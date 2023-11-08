الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|"الصحة الفلسطينية" تطلق تحذيرها الأخير.. و"الوطنية للانتخابات" تطلق قاعدة بيانات مراكز الاقتراع

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وعربية ورياضية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والانتخابات الرئاسية 2024، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز الأحداث خلال الساعات الأخيرة من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الصحة الفلسطينية تطلق التحذير الأخير قبل انهيار منظومتها فى غزة

أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.. للمزيد اضغط هنا.

بلينكن: نرفض أى عمليات تهجير قسرى للفلسطينيين الآن وفى المستقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدعم عيش  الفلسطينيين والإسرائيليين جنبًا إلى جنب، وبفرص متساوية، مشيرًا إلى رفض واشنطن أي عمليات تهجير قسري أو حصار قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

من هنا.. ادخل رقمك القومي لمعرفة لجنتك في الانتخابات الرئاسية

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.. للمزيد اضغط هنا.

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على أسعار السكر، وضمان البيع بالأسعار المحددة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار؛ وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بعملية تداول السلعة في الأسواق.. للمزيد اضغط هنا.

بعد وقف تصديره.. تراجع 15 جنيهًا في أسعار البصل

قال كريم يحيى، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار البصل شهدت تراجعا ملحوظا وصل إلى 45% بما يقارب 15 جنيهًا، بعد قرار حظر تصديره لمدة 3 أشهر، حيث استقرت بين 14 و18 جنيها في سوق الجملة، بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة قبل القرار الذي دخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 2023، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من المحصول محليًا.. للمزيد اضغط هنا.

الزمالك فى اختبار صعب أمام بيراميدز الليلة بنصف نهائي بطولة كأس مصر

يدخل فريق الزمالك اختبارًا صعبًا عندما يواجه بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.. للمزيد اضغط هنا.

ترقيات المعلمين 2023.. شروط وموعد التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية

تصدرت ترقيات المعلمين 2023 أولويات عمل مديريات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لتنفيذ ترقية دفعة جديدة من المعلمين ممن استوفوا شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين، وأمناء المكتبات من قانون التعليم.. للمزيد اضغط هنا.

نزيف في المخ النادي الأهلي نادي الزمالك آخر أخبار نادى الزمالك أتوبيس نادى الزمالك

مواد متعلقة

بعد تدمير منزلها.. صحفية فلسطينية تشتاق لحياة قطع الكهرباء ومعركة المواتير

"التعليم" تشدد على المدارس بعدم تسليم التابلت إلا بعد سداد قيمة التأمين

جامعة بنها: حريصون على المشاركة فى مبادرات بناء الإنسان المصرى

"التعليم" تشدد على ضرورة تفعيل تطبيق "Anyconnect"

مصادر بـ"التعليم": إقبال ملحوظ من طلاب الثانوية العامة على مجموعات الدعم المدرسي

رئيس جامعة بنها يشهد ندوة تعريفية عن أنشطة مؤسسة حياة كريمة

أخبار فاتتك: انتظام الدراسة بكامل طاقة معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية.. وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس اليوم

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها