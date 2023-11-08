الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجموعة السبع تدعو إلى توسيع المساعدات الإنسانية للمدنيين فى قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في اجتماع عقد في اليابان، إنهم يعتبرون أنه من الضروري بشكل عاجل توسيع المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في  قطاع غزة.

وكان هناك "اتفاق واسع" على ذلك خلال مناقشات وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن حرب غزة الليلة السابقة في طوكيو، وفقًا لما ذكره الوفد الألماني اليوم الأربعاء.

وقف إطلاق نار إنساني لإمداد السكان في المنطقة التي تعزلها إسرائيل

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرتها اليابانية يوكو كاميكاوا، إلى وقف إطلاق نار إنساني لإمداد السكان في المنطقة التي تعزلها إسرائيل.

ووفقًا لوزارة الخارجية اليابانية، ذكرت كاميكاوا أن اليابان أدانت بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنتها حماس ومسلحون فلسطينيون آخرون، واتخذت موقفًا ثابتًا يعطي الأولوية أولًا للإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين كرهائن وتأمين سلامة الأشخاص الذين تم احتجازهم كرهائن، وثانيًا أن تتصرف جميع الأطراف استنادًا إلى القانون الدولي، وثالثًا تهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن.

txt

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 49 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المساعدات الإنسانية إلى غزة

واليابان مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 65 مليون دولار. وكانت الدولة المضيفة لمجموعة السبع قد قررت في وقت سابق إرسال مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار.

كما ذكرت دوائر الوفد الألماني أن مجموعة السبعة تريد تنسيق جهودها بشكل وثيق لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين أخذتهم حماس إلى غزة.

وشدد جميع المشاركين على حق إسرائيل في "الدفاع عن النفس" في إطار القانون الإنساني الدولي.

وكان هناك إجماع على أنه ينبغي منع نشوب حريق إقليمي، وأن الاعتبارات المتعلقة بما يجب أن يحدث في غزة عندما ينتهي القتال يجب أن يتم تنسيقها داخل مجموعة السبع، وكذلك مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة.

كما كان هناك قلق مشترك بشأن زيادة التوترات في الضفة الغربية أيضًا، بسبب زيادة عنف المستوطنين، وفقًا للوفد الألماني.

وفي المناقشة، كان القلق الملموس بوضوح بشأن زيادة الحوادث المعادية للسامية ملحوظًا أيضًا في دول مجموعة السبع. وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زملاءه بنتائج رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.

المعارك الدائرة في قطاع غزة

وفي وقت سابق، كشف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء اسم أحد جنوده ممن قتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مع قوات حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأوضح الجيش أن القتيل ينتمي إلى فيلق المدفعية، وأنه قتل خلال اشتباكات في شمال القطاع.

وأضاف الجيش أن جنديين آخرين أصيبا في اشتباكات الليلة الماضية، حسبما نقلت صحيفة هآرتس.

إطلاق نار إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى غزة غزة قطاع غزة اتفاق واسع مجموعة السبع اليابان المساعدات الإنسانية

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

"الصدفة تكشف المستور".. طبيبة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: طلع ممرض

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تسلمه 650 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ 21 أكتوبر

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟