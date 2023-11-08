الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من محافظة نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 7 فلسطينيين، بينهم سيدتان من محافظة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية، في تصريحات الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، واعتقلت الضابط في الأمن الوقائي روحي مرمش من منطقة المعاجين، وباسم الرمحي من مخيم بلاطة بعد أن فتشت منزليهما.

وأضافت المصادر، أن قوة احتلالية اقتحمت منزل الأسير مؤمن ريحان في قرية تل جنوب غرب نابلس، وقامت بتفتيش المنزل، واعتقلت والدته لينا تحسين ريحان، وزوجته رغد أسعد.

وكانت قوة احتلالية قد اقتحمت قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقلت المواطنين عمر عزام تحسين حمدان، وسامح برهان أبو خلف، بعد أن فتشت منزليهما، كما اعتقلت المواطن مصطفى محمد أبو بكر من قرية الجنيد غرب نابلس.

الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان.

وأضاف أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف والمستشفيات بشكل مركز، مشيرًا إلى تدمير ٤٠ سيارة إسعاف وخروج ١٨ مسشتفى و٤٠ مركزا للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة؛ بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

ولفت إلى استشهاد ١٩٢ كادرًا طبيًا، منوهًا بأن الاحتلال دخل منذ يومين مرحلة القصف لمحيط المستشفيات والاستهداف المركز للمباني داخلها؛ من أجل إرهاب الجرحى والنازحين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ١٣ مواطنًا وإصابة ١٤٠ آخرين.