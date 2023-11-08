الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدولية الصليب الأحمر تُعلن تعرض قافلة مساعدات لإطلاق نار في غزة

مساعدات
مساعدات

أعلنت اللجنة الدولية الصليب الأحمر، تعرض قافلة مساعدات إنسانية لإطلاق النار في مدينة غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

إصابات في صفوف السائقين

واوضحت اللجنة أنها نمكنت من إيصال الإمدادات الطبية إلى مستشفى الشفاء، بالرغم من تضرر شاحنتين وإصابة أحد السائقين بجروح طفيفة.

وأضافت أن القافلة تضم  5 شاحنات ومركبتين وكانت تحمل إمدادات طبية منقذة للحياة إلى مرافق صحية منها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرة إلى أن القافلة غيرت مسارها بعد الحادث ووصلت إلى مستشفى الشفاء، حيث سلمت الإمدادات الطبية.

وأضافت أن القافلة رافقت بعد ذلك 6 سيارات إسعاف تحمل مصابين بجروح بالغة إلى معبر رفح من غزة إلى مصر.

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