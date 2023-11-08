جيش الاحتلال يعلن مقتل القيادي في حماس "أبو زينة"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مقتل القيادي في حماس "أبو زينة" رئيس دائرة الصناعات والأسلحة بالحركة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية ودولية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة أريحا ويحاصر منزلا

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر جنوبها، وطالبت من بداخله تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات وقصفا مكثفا، فجر الأربعاء، على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية في قطاع غزة.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية إن حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، شهد غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشقق سكنية، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

اقتراح أمريكى قد يقود لإطلاق سراح نحو 15 محتجزا لدى حماس

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلًا عن مسؤولين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي يوم الإثنين بأن وقف القتال لمدة 3 أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض المحتجزين.

وأفاد الموقع، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق "حماس" سراح محتجزين يترواح عددهم بين 10 و15 شخصًا.

وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع المحتجزين وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.

وقال البيت الأبيض، في بيان سابق، إن بايدن ونتنياهو ناقشا "إمكانية التوقف التكتيكي للقتال لإتاحة فرص للمدنيين للمغادرة بأمان من مناطق الصراع المستمر ولضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين والتمكن من إطلاق سراح المحتجزين المحتملين.