الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير مالية الاحتلال تكشف نواياهم لضم الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الدعوة الاستعمارية التي أطلقها وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو سموتريتش، لإنشاء "مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية" بحجج وذرائع واهية، الهدف منها سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها إلى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة لتعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وبهذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية تكشف عن نواياها وحقيقة سياستها التي تنفذها على الأرض، من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول كافة بإدانة هذا التصريح، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لوقف الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وأموالهم حماية لما تبقى من حل الدولتين.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن مستمرة في جهودها لتحقيق هدنة إنسانية في غزة، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، خاصة النساء والأطفال.

وأضاف، خلال تصريحات قبل مغادرته العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين: ننظر إلى المستجدات ونعمل يوميًا، خاصة فيما يخص النفاد الإنساني ووصول المساعدات إلى القطاع.

وأشار إلى التواصل مع الجانب الإسرائيلي بصورة مستمرة حول العملية البرية، مضيفًا: من المهم أن نرى تقدمًا في ملف المحتجزين، نحن نركز عليه بشكل كبير ووقف إطلاق النار قد يعزز ذلك.

الحكومة الإسرائيلية

وأكمل: نركز بشكل كبير على هذا الملف، والدول الأخرى قادرة على الاضطلاع بدور مهم لإطلاق سراحهم، ويجب أن تستخدم الدول علاقاتها لتحقيق ذلك.

ولفت إلى تركيز الولايات المتحدة كذلك على ما يحدث في الضفة الغربية، قائلًا إنه أعرب سابقًا عن قلقه من العنف المتطرف بالضفة الغربية، وإن الحكومة الإسرائيلية قدمت التزامًا بالعمل على هذا الملف.

وذكر أن جولته في الشرق الأوسط شهدت عقد محادثات مهمة مع دول المنطقة، مؤكدًا اهتمام واشنطن بملف المحتجزين في قطاع غزة، وبذلها كل ما بوسعها لإطلاق سراحهم.

وذكر أن دول المنطقة تنتظر اضطلاع واشنطن بدور ريادي؛ من أجل تحقيق التقدم في كل مناحي الأزمة في القطاع المحاصر.

وأعلن أنه سيتوجه إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع، والحديث مع الشركاء حول مجريات زيارته للمنطقة، مضيفًا: مع تركيزنا الكبير عما يحدث في غزة، نتواصل ونركز على العمل المهم الذي نضطلع به في الهند والمناطق الأخرى بالعالم، لتحقيق المصالح الأمريكية.