بلينكن: نرفض أي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب، وبفرص متساوية، مشيرًا إلى رفض واشنطن أي عمليات تهجير قسري أو حصار قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى في طوكيو، أن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن، وفي المستقبل، كما تريد واشنطن انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين.

وتابع:"يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها، وندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبًا إلى جنب وبفرص متساوية"، مضيفًا:"نعمل على الوصول إلى سلام مستدام وسماع صوت الفلسطينيين وتلبية مطالبهم".

ولفت إلى أن اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدن الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة.

ألمانيا والفلبين يشكران مصر بعد إجلاء مواطنيهم من غزة

وسبق وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، مغادرة أكثر من 200 ألماني وأفراد أسرهم من قطاع غزة.

وقالت الوزيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "تويتر" سابقا، أثناء وجودها في طوكيو لحضور قمة مجموعة السبع:"يعطي هذا الأمل في خضم الوضع الرهيب في غزة".

وأضافت:"شكرا جزيلا لشركائنا في مصر على دعمهم وقالت إن الحكومة الألمانية ستواصل العمل حتى يتمكن كل ألماني يريد مغادرة البلاد من القيام بذلك".