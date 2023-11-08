ماذا يفعل الزمالك عندما يواجه بيراميدز في كأس مصر؟

يصطدم من جديد الزمالك بنظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء، في قمة مباريات هذا الدور.

الفائز من اللقاء سيواجه الأهلي في نهائي نسخة الموسم الماضي.

وتواجه الزمالك مع بيراميدز مرتين في كأس مصر، وكانت الأولى في 2018-2019 بنهائي البطولة واكتسح حينها الأبيض نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة سجلهما أشرف بن شرقي “هدفين” ويوسف أوباما هدف.

وعاد الفريقان من جديد للمواجهة في كأس مصر موسم 2021-2022 بنصف النهائي في لقاء كان مثير للغاية حتى ركلات الجزاء.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق حيث تقدم حسام عبد المجيد مبكرًا للزمالك ثم أدرك التعادل في الشوط الثاني لبيراميدز المغربي وليد الكرتي.

وحسم بيراميدز اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الزمالك وبيراميدز، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

طاقم حكام قمة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

يقود قمة الزمالك وبيراميدز، والمؤجلة من نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، طاقم تحكيمي مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وهاني عبدالفتاح حكم مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمود البنا حكم تقنية فيديو، ويساعده أحمد توفيق طلب.