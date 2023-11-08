الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا يفعل الزمالك عندما يواجه بيراميدز في كأس مصر؟

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

يصطدم من جديد الزمالك بنظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء، في قمة مباريات هذا الدور.

الفائز من اللقاء سيواجه الأهلي في نهائي نسخة الموسم الماضي.

وتواجه الزمالك مع بيراميدز مرتين في كأس مصر، وكانت الأولى في 2018-2019 بنهائي البطولة واكتسح حينها الأبيض نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة سجلهما أشرف بن شرقي “هدفين” ويوسف أوباما هدف.

وعاد الفريقان من جديد للمواجهة في كأس مصر موسم 2021-2022 بنصف النهائي في لقاء كان مثير للغاية حتى ركلات الجزاء.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق حيث تقدم حسام عبد المجيد مبكرًا للزمالك ثم أدرك التعادل في الشوط الثاني لبيراميدز المغربي وليد الكرتي.

وحسم بيراميدز اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق  مباراة الزمالك وبيراميدز، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

طاقم حكام قمة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

يقود قمة الزمالك وبيراميدز، والمؤجلة من نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، طاقم تحكيمي مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وهاني عبدالفتاح حكم مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمود البنا حكم تقنية فيديو، ويساعده أحمد توفيق طلب.

الزمالك بيراميدز كاس مصر نصف نهائي كأس مصر الزمالك وبيراميدز

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر والقنوات الناقلة

عودة عبدالله جمعة والغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة بيراميدز

قائمة بيراميدز.. باتشيكو يستدعي القوة الضاربة في مواجهة الزمالك غدًا بكأس مصر

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. أعراض وأسباب نزيف المخ

"بتتبري من أبوكي".. رجاء حسين تروي علاقتها بالفنان حسين رياض

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

الكنيست الإسرائيلى يستبعد عزل نائبة عربية دافعت عن طوفان الأقصى.. فما السبب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟