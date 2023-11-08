الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

سيظل البحث عن  قمة الزمالك وبيراميدز المرتقبة في نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل، وحتى انتهاء المباراة لمعرفة الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة ومقابلة الأهلي على اللقب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

ومن المقرر أن يواجه  الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في آخر مباريات دور نصف نهائي بكأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

المباراة أصبحت بمثابة مواجهة ثأرية لجماهير الزمالك، التي تريد الانتقام من الفريق السماوي ورد الاعتبار، بعدما تسبب بيراميدز في خروج الفاريس الأبيض من البطولة ذاته نسخة (2021/2022).

كما تمني نفسها بالصعود أيضا إلى المباراة النهائية، بل وخطف الكأس من أنياب غريمهم التقليدي الأهلي من جهة، ومحو كلمة الصفري والكارثي من سجلات الأبيض عن الموسم الماضي، عقب خسارة الفريق جميع البطولات التي خاضها الواحدة تلو الأخرى.

أما بيراميدز، يحاول تكرار سيناريو مباراة يناير الماضي 2023، بعدما أطاح بالزمالك من البطولة عن طريق ضربات الجزاء (4/3)، عقب التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي 1/1.

ويقود الزمالك في مواجهة بيراميدز، الليلة، معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني بصفة مؤقتة، لحين إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد للقلعة البيضاء، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تم إقالته من منصبه، عقب الهزيمة أمام زد، في الجولة السادسة بدوري نايل بنتيجة 2/0.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق  مباراة الزمالك وبيراميدز، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

طاقم حكام قمة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

يقود قمة الزمالك وبيراميدز، والمؤجلة من نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، طاقم تحكيمي مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وهاني عبدالفتاح حكم مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا، ومحمود البنا حكم تقنية فيديو، ويساعده أحمد توفيق طلب.

حكام قمة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر 

ويلتقي الفائز من قمة الزمالك وبيراميدز، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، مع الأهلي في المباراة النهائية من البطولة ذاته خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.

مشوار الزمالك وبيراميدز بكأس مصر (نسخة 2022/2023)

استهل الزمالك مشواره في نسخة كأس مصر (موسم 2022/2023)، بالفوز على بروكسي بمعجزة 3/2، وفاركو 3/1، وأخيرا المقاولون العرب 6/1.

أما بيراميدز، فنجح في إقصاء كلا من راية بنتيجة 2/0، والاتحاد السكندري 1/0، والبنك الأهلي 3/0.

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