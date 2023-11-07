موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

أقل من 24 ساعة بالتمام والكامل، تفصلنا عن موعد الزمالك وبيراميدز المرتقبة بكأس مصر، وهو ما جعلها تتصدر كافة محرك البحث على جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد الأجواء الساخنة والمشتعلة التي ضربت جدران القلعة البيضاء بقوة على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب الهزيمة أمام زد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري نايل، وتداعيات هذه الهزيمة المرارة من قرارات قوية، والمتمثلة في إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه ومساعده الأجنبي، بالإضافة إلى مدحت عبدالهادي المدرب المساعد.

ولم تتوقف هذه الأجواء الساخنة والمشتعلة عند ذلك، بل إمتدات لثلاثي الفريق مصطفى الزناري ومحمد صبحي حارس المرمى وأحمد فتوح، بعد قرار مجلس إدارة النادي الأبيض بقيادة حسين لبيب، إيقاف الثلاثي وتجميدهم حتى نهاية الموسم الجاري (2023/2024)، وعرضهم للبيع مع تحويلهم للتحقيق، على خليفة خروجهم من معسكر الزمالك قبل مباراة زد، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني ورفضهم العودة.

ويقود الزمالك في قمة بيراميدز بكأس مصر، معتمد جمال بصفة مؤقتة لحين إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، للفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر (2022/2023)

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في أخر مباريات دور نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر (2022/2023)

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في ختام منافسات دور نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

ويلتقي الفائز من قمة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، مع الأهلي في المباراة النهائية من البطولة ذاته، خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.