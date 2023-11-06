الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

كشف الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه تشيلسي، في المباراة التي ستجمعهما، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “توتنهام هوتسبير الجديد”، بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN sports 1 HD.

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تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - أودوجوي

خط الوسط: إيف بيسوما - بابي مطر سار - جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برنان جونسون

ومن جهته، كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل “البلوز”، لمواجهة فريقه السابق.

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز 

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون

ويحتل فريق توتنهام قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

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