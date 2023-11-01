الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وست هام يُقصى أرسنال ويتأهل مع تشيلسى لربع نهائى كأس الرابطة

وست هام
وست هام

تأهّل وست هام يونايتد إلى ربع نهائي بطولة كأس الرابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه العريض على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، في  دور الـ 16.

وافتتح بنجامين وايت مدافع أرسنال، التسجيل لوست هام يونايتد في الدقيقة 16 بالخطأ في مرماه.

وسجل الغاني محمد قدوس الهدف الثاني لـ وست هام في الدقيقة 50، أعقبه جارود بوين بهدف ثالث في الدقيقة 60.

وسجل النرويجي مارتين أوديجارد هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

كما لحق فريق تشيلسي بركب المتأهلين بانتصاره على بلاكبيرن روفرز بهدفين دون مقابل.

سجل الهدفين، رحيم ستيرلينج والمدافع بنوا بادياشيلي في الدقيقتين 59، 30 ليقودا تشيلسي للتأهل للدور المقبل رفقة وست هام يونايتد.

موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة، فتُقام في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لندن الأولمبي”، معقل فريق “الهامرز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد

أما عن تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد، فشهد البدء بـ آيرون رامسديل كأساسي في حراسة المرمى، بينما جلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد البدلاء حتى نهاية اللقاء كما خرج إميل سميث رو من القائمة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - بيوتر كيويور - جابرييل ماجالهايس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - كاي هافيرتز - فابيو فييرا

خط الهجوم: ريان نيلسون - لياندرو تروسارد - إيدي نيكيتاه

وست هام يونايتد ارسنال كأس الرابطة المحترفين الإنجليزية بنجامين وايت مارتين أوديجارد

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