الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحذر لاعبى الأهلى قبل اختيار قائمة مباراة سيراميكا اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثانية.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر وتشهد استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف وعودة محمد الشناوي، وحسين الشحات وعلي معلول والذين حصلوا علي راحة سلبية أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية.

وعاد الفريق إلي التدريبات اليوم بعد منح كولر اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب تخطي عقبة المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وظهر محمد الشيحى إخصائى التأهيل الجديد فى المران الذى اختاره مارسيل كولر لينضم لجهازه الفنى للقيام بدور تأهيل المصابين لسرعة شفائهم، مثل محمود متولي وعمرو السولية بعد توجيه الشكر إلي طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل السابق.

وعقد كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبى الفريق قبل بدء المران تحدث خلالها عن الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة المقاولون العرب، وأكد للاعبي الفريق أن فريق سيراميكا يختلف تماما من حيث طريقة اللعب والأداء.

وحذر المدير الفنى من الانخداع بالفوز والانتصار الأخير خاصة أن سيراميكا واحد من الفرق التى تجيد اللعب بقوة وحماس أمام الأهلى

 وينوى كولر العودة إلى إشراك العناصر الرئيسية فى مباراة سيراميكا من أجل استمرار الانتصارات واستعادة صدارة الدوري خاصة بعد خسارة الزمالك وبيراميدز في الجولة الماضية.

الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد الراحة أمس

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الإثنين على أن يستأنف مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

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