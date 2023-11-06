الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

أقل من 48 ساعة بالتمام والكامل، تفصلنا عن قمة الزمالك وبيراميدز، وهو ما جعل كافة معدلات البحث عن هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين بكأس مصر، عبر جوجل ترتفع بكثافة شديدة الآن.

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر 

ويأتي ذلك، بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، أمس الأحد، إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه ومساعده الأجنبي ومدحت عبدالهادي، وتكليف معتمد جمال بالمسئولية بصفة مؤقتة لحين إتمام التعاقد مع مدرب جديد للقلعة البيضاء.

كما أعلن نادي الزمالك، أيضا إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لنهاية الموسم وعرضهم للبيع، فضلا عن تحويلهم للتحقيق، بسبب خروجهم من معسكر الفريق ليلة مباراة زد، بمسابقة دوري نايل، والتي تعرض فيها الفريق للهزيمة الثانية على التوالي بنتيجة 2/1.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

ويواجه  الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام السابعة مساء بعد غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في أخر مباريات دور نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم المنقضي (2022/2023).

وستكون المباراة بمثابة الظهور الرسمي الأول لمعتمد جمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنصف كأس مصر 

تنقل  مباراة الزمالك وبيراميدز، المؤجلة من نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم المنقضي (2022/2023)، في تمام السابعة مساء بعد غدا الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق  مباراة الزمالك وبيراميدز، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم المنقضي (2022/2023)، ومواجهة الأهلي على اللقب، خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.

وتأهل المارد الأحمر للمباراة من بطولة كأس مصر، وذلك على حساب إنبي، بعد الفوز عليه في نصف النهائي، بثلاثية علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

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