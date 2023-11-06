الزمالك يحدد موعد الإعلان عن خليفة أوسوريو.. ويفسر قرار عرض أحمد فتوح للبيع

علّق أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، على القرارات الجديدة التي صدرت في اجتماع الأحد بشأن إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض، وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر فسخ التعاقد مع أوسوريو بسبب سوء النتائج، وإسناد مهمة تدريب الفريق إلى معتمد جمال بشكل مؤقت.

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أحمد سالم: عرض فتوح للبيع قرار تربوي بحت

وقال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية: "دائمًا ما تعطي أي إدارة جديدة رسائل معينة، والرسالة كانت قوية من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء".

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى قرر عبد الواحد السيد استبعاد اللاعبين من المباراة وقرار مجلس الإدارة جاء بعرضهم للبيع".

وأردف: "المجلس لم يتخذ القرار بناء على طلب الجمهور، هناك أمور معروفة للإدارة يتم اتخاذ على أساسها قرارات تبدو عنيفة للجماهير".

وواصل حديثه: "عرض فتوح للبيع ليس له أي علاقة بالمغالاة في مطالبه المادية من أجل التجديد، قرار عرض اللاعب للبيع قرار تربوي بحت".

واستمر: "أما فيما يتعلق بقرار إقالة خوان كارلوس أوسوريو فالزمالك لا يريد الدخول في أي مشاكل جديدة وأي تعاقدات جديدة لنادي الزمالك سواء إتمامها أو إنهائها ستتم في شكل اتفاق ودي".

وكشف: "مدحت عبد الهادي رحل عن منصبه نظرًا لرؤية المجلس، والمدرب القادم للزمالك سيكون كبيرًا جدًا، وخلال أيام، وبعدها سيتم تشكيل الجهاز المعاون من جديد".

واختتم تصريحاته: "إيقاف اللاعبين الثلاثة يعني التجميد ونحن في انتظار التحقيقات وأريد أن أقول للجماهير، الأهم الأن هو تقديم الدعم للإدارة فقط، فالمجلس لديه معلومات وعلى أساسها يصدر القرارات، وكل المعطيات أمام المجلس وبالتأكيد لن يتخذوا قرارات ضد مصلحة النادي ومبادئه".